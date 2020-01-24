Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Зеленский рассказал, как Холокост отразился на его семье

, 15:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Зеленский рассказал, как Холокост отразился на его семье
Фото: соцсети

Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху рассказал о том, как Холокост сказался на его семье.

Зеленский рассказал Нетаньяху три истории, одна из которых была о его собственной семье. По словам Зеленского, у его дедушки было три брата, которых вместе с родителями нацисты расстреляли на Украине. Сам же дедушка президента смог вернуться домой с фронта живым.

«Через два года после окончания войны у него родился сын, через 31 год - внук, через 40 лет внук стал президентом и сейчас он стоит перед вами», - завершил свой рассказ Зеленский.

Читайте также:

1. Кремль: Путин и Зеленский могут договориться о встрече в любой момент

2. Песков объяснил отсутствие контактов Путина и Зеленского в Израиле

АБ

//картина дня

В мире

В СМИ раскрыли слабое место Америки в возможной войне с Российской Федерацией

В СМИ раскрыли слабое место Америки в возможной войне с Российской Федерацией

Транспортный флот станет слабым местом Соединенных Штатов в случае начала вооруженного конфликта с противниками Америки. Соответствующая точка зрения высказана в материале, появившемся на страницах СМИ.

ФСБ России задержан житель республики Крым, оборудовавший по заданию спецслужб Украины на территории региона схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами.

ФСБ России задержан житель республики Крым, оборудовавший по заданию спецслужб Украины на территории региона схроны…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: пожар в Тверской области, ажиотаж…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Депутаты Госдумы обсудили ситуацию с распространением нового коронавируса. О мерах предосторожности народным избранникам на пленарном заседании рассказал председатель…