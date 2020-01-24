Зеленский рассказал, как Холокост отразился на его семье

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24 января 2020, 15:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: соцсети

Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху рассказал о том, как Холокост сказался на его семье.

Зеленский рассказал Нетаньяху три истории, одна из которых была о его собственной семье. По словам Зеленского, у его дедушки было три брата, которых вместе с родителями нацисты расстреляли на Украине. Сам же дедушка президента смог вернуться домой с фронта живым.

«Через два года после окончания войны у него родился сын, через 31 год - внук, через 40 лет внук стал президентом и сейчас он стоит перед вами», - завершил свой рассказ Зеленский.

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