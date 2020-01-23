Появились сообщения о попытке ВСУ прорвать Луганский фронт в боях с ополчением

Вооруженные силы Украины некоторое время назад попытались прорвать линию фронта в Луганской области. Об этом рассказывается в материале, появившемся на страницах отечественных СМИ.
Как пишет издание «Мир новостей», подразделения ВСУ двигались в сторону Кировска, однако были остановлены Народной милицией ЛНР. Детали произошедших боев в процитированной публикации не раскрываются.
Отмечается, что в последние дни позиции луганских ополченцев находятся под постоянным снайперским и гранатометным огнем.
Ранее сообщалось, что в ДНР назвали единственную помеху для уничтожения Киевом непризнанных республик Донбасса.
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