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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Появились сообщения о попытке ВСУ прорвать Луганский фронт в боях с ополчением

, 17:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Мир новостей»

Появились сообщения о попытке ВСУ прорвать Луганский фронт в боях с ополчением
Украинские военные в Донбассе, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины некоторое время назад попытались прорвать линию фронта в Луганской области. Об этом рассказывается в материале, появившемся на страницах отечественных СМИ.

Как пишет издание «Мир новостей», подразделения ВСУ двигались в сторону Кировска, однако были остановлены Народной милицией ЛНР. Детали произошедших боев в процитированной публикации не раскрываются.

Отмечается, что в последние дни позиции луганских ополченцев находятся под постоянным снайперским и гранатометным огнем.

Ранее сообщалось, что в ДНР назвали единственную помеху для уничтожения Киевом непризнанных республик Донбасса.

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