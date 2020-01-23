В Минфине США посоветовали Грете Тунберг пойти учиться

Министр финансов Соединённых Штатов Стивен Мнучин посоветовал шведской активистке Грете Тунберг выучиться экономике, а уже после этого призывать общество отказаться от использования углеводородного топлива.
«После того, как она пойдет в колледж и пройдет курс экономики, она сможет вернуться и объяснить нам это», - считает Мнучин.
Он заявил, что «никто не уделяет внимание тому, откуда берется электричество для электромобилей». При этом Мнучин отметил, что в вопросах, где защита экологии сталкивается с экономикой, бывает нелегко найти правильное решение.
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