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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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В Минфине США посоветовали Грете Тунберг пойти учиться

, 14:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

В Минфине США посоветовали Грете Тунберг пойти учиться
Фото: соцсети

Министр финансов Соединённых Штатов Стивен Мнучин посоветовал шведской активистке Грете Тунберг выучиться экономике, а уже после этого призывать общество отказаться от использования углеводородного топлива.

«После того, как она пойдет в колледж и пройдет курс экономики, она сможет вернуться и объяснить нам это», - считает Мнучин.

Он заявил, что «никто не уделяет внимание тому, откуда берется электричество для электромобилей». При этом Мнучин отметил, что в вопросах, где защита экологии сталкивается с экономикой, бывает нелегко найти правильное решение.

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