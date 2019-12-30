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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Папа Греты Тунберг рассказал о депрессии дочери

, 22:33 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: BBC

Папа Греты Тунберг рассказал о депрессии дочери
Грета Тунберг на фото Globallookpress/ Pontus Lundahl

Всемирно известная шведская экоактивистка занялась общественной деятельностью после затяжной депрессии. Отец девочки Сванте Тунберг рассказал историю ее становления на мировой, уже политической, арене.

Экоактивизм стал спасением для Греты Тунберг. До этого она несколько лет жила в депрессии, из-за которой перестала ходить в школу. Ситуация усугублялась, и девочка начала отказываться от еды.

Врачи обнаружили у девочки синдром Аспергера. Родители начали уделять дочери больше внимания. Отец стал приверженцем вегетарианского образа жизни. А мать, оперная певица, перестала летать на самолетах. Это все окрылило Грету. И она сосредоточилась на том поприще, которое сделало ее всемирно известной.

Сейчас на Грету обрушилась волна критики. Но она воспринимает ее со здоровым скептицизмом.

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