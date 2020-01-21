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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Грета Тунберг продолжает экологические марши по миру. На этот раз в Польше

, 02:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Lenta.ru

Грета Тунберг продолжает экологические марши по миру. На этот раз в Польше
Активистка Грета Тунберг, Lapone/Fotogramma/Ropi

Девушка-подросток из Швеции Грета Тунберг, получившая известность своими призывами к сохранению и восстановлению экологии во всем мире, без предупреждения посетила Польшу.

По сообщению польской газеты Rzeczpospolita, первым городом, в который приехала знаменитая активистка, стал Клещево. Причем Грета добралась туда на электромобиле Tesla. Здесь юный эколог принимает участие в записи фильма о Белхатувской ТЭС, которую считают одним из главных загрязнителей Европы углекислым газом.

На саму электростанцию, как было запланировано ранее, Грету не пустили представители польского правительства, поэтому местом проведения съемок документального фильма с участием Тунберг будет смотровая площадка.

Напомним, Грета Тунберг получила известность после того, как решила открыто раскритиковать чиновников всех уровней, выступая на саммите ООН по климату осенью прошлого года. После своего выступления она стала знаменитой.

Тем не менее, ее лечащий врач подростковой психиатрии Лейпцигского парка Гелиос Андриес Коребриц ранее рассказал, что Гретой "движет не любовь к экологии". По его словам, девочка страдает синдромом Аспергера - это форма аутизма, при которой люди зацикливаются на одной проблеме и не замечают, что творится вокруг.

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