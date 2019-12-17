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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

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Грета Тунберг удивилась, что СМИ уделили столько внимания ее "скандальной" поездке на поезде

, 12:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Грета Тунберг удивилась, что СМИ уделили столько внимания ее
активистка Грета Тунберг, Lapone/Fotogramma/Ropi
Шведская экоактивистка Грета Тунберг очень удивилась, что СМИ уделили столько внимания ее поездке на поезде Deutsche Bahn. Ранее о "скандальном" путешествии девушки написали многие издания.
 
Грета ранее опубликовала фотографию, на которой она запечатлена сидящей на сумках в коридоре поезда. Тунберг заявила, что вагоны были переполнены, поэтому некоторое время ей пришлось ехать таким образом, но для нее это "не проблема".
 
В свою очередь компания Deutsche Bahn выразила активистке признательность за путешествие их поездом, но отметила, что было бы неплохо, если бы она рассказала, как ее прекрасно обслуживали в первом классе. После этого заявления журналисты были возмущены "ложью" девушки.
 
Грета Тунберг задалась вопросом, почему СМИ больше интересуют поездки подростка в поезде, чем провал переговоров по климату в Мадриде.
ЕТ

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