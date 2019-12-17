Грета Тунберг удивилась, что СМИ уделили столько внимания ее

Шведская экоактивистка Грета Тунберг очень удивилась, что СМИ уделили столько внимания ее поездке на поезде Deutsche Bahn. Ранее о "скандальном" путешествии девушки написали многие издания.

Грета ранее опубликовала фотографию, на которой она запечатлена сидящей на сумках в коридоре поезда. Тунберг заявила, что вагоны были переполнены, поэтому некоторое время ей пришлось ехать таким образом, но для нее это "не проблема".

В свою очередь компания Deutsche Bahn выразила активистке признательность за путешествие их поездом, но отметила, что было бы неплохо, если бы она рассказала, как ее прекрасно обслуживали в первом классе. После этого заявления журналисты были возмущены "ложью" девушки.

Грета Тунберг задалась вопросом, почему СМИ больше интересуют поездки подростка в поезде, чем провал переговоров по климату в Мадриде.