Абэ: Япония находится в состоянии повышенной готовности из-за нового вируса

//В мире 13+

22 января 2020, 11:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Japan Times

Премьер-министр Синдзо Абэ, globallookpress.com, © Yoshio Tsunoda

Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что Япония должна постоянно находится в состоянии повышенной готовности и принять необходимые меры против нового коронавируса.

Свое заявление японский министр сделал перед лунными новогодними праздниками, которые привлекают в страну большое число туристов из КНР.

На встрече в канцелярии премьер-министра Абэ поручил министрам кабинета усилить меры по карантину, контролировать пациентов, подозреваемых в заражении вирусом, и собирать последнюю информацию в координации с международными организациями.

Во вторник государственные СМИ сообщили, что в Китае погибли шесть человек, и на конец понедельника подтверждено около четырехсот случаев заражения.

Города по всей Азии также усилили свою защиту от вируса: введены обязательные проверки в аэропортах и введен карантин. От Бангкока до Гонконга и от Сеула до Сиднея власти находятся состоянии повышенной готовности.

Читайте также:

1. В США официально зафиксировали первый случай нового коронавируса

2. Новый грипп из Китая напугал мировые биржи