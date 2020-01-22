Абэ: Япония находится в состоянии повышенной готовности из-за нового вируса

Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что Япония должна постоянно находится в состоянии повышенной готовности и принять необходимые меры против нового коронавируса.
Свое заявление японский министр сделал перед лунными новогодними праздниками, которые привлекают в страну большое число туристов из КНР.
На встрече в канцелярии премьер-министра Абэ поручил министрам кабинета усилить меры по карантину, контролировать пациентов, подозреваемых в заражении вирусом, и собирать последнюю информацию в координации с международными организациями.
Во вторник государственные СМИ сообщили, что в Китае погибли шесть человек, и на конец понедельника подтверждено около четырехсот случаев заражения.
Города по всей Азии также усилили свою защиту от вируса: введены обязательные проверки в аэропортах и введен карантин. От Бангкока до Гонконга и от Сеула до Сиднея власти находятся состоянии повышенной готовности.
Читайте также:
1. В США официально зафиксировали первый случай нового коронавируса
2. Новый грипп из Китая напугал мировые биржи