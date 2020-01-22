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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Абэ: Япония находится в состоянии повышенной готовности из-за нового вируса

, 11:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Japan Times

Абэ: Япония находится в состоянии повышенной готовности из-за нового вируса
Премьер-министр Синдзо Абэ, globallookpress.com, © Yoshio Tsunoda

Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что Япония должна постоянно находится в состоянии повышенной готовности и принять необходимые меры против нового коронавируса.

Свое заявление японский министр сделал перед лунными новогодними праздниками, которые привлекают в страну большое число туристов из КНР.

На встрече в канцелярии премьер-министра Абэ поручил министрам кабинета усилить меры по карантину, контролировать пациентов, подозреваемых в заражении вирусом, и собирать последнюю информацию в координации с международными организациями.

Во вторник государственные СМИ сообщили, что в Китае погибли шесть человек, и на конец понедельника подтверждено около четырехсот случаев заражения.

Города по всей Азии также усилили свою защиту от вируса: введены обязательные проверки в аэропортах и введен карантин. От Бангкока до Гонконга и от Сеула до Сиднея власти находятся состоянии повышенной готовности.

 

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