В США официально зафиксировали первый случай нового коронавируса

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21 января 2020, 22:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NBC News

Pixabay.com

В США зафиксирован первый случай заболевания, вызванного новым коронавирусом 2019-nCoV. Инфекцию привез из Китая житель штата Вашингтон.

Первый в США случай коронавируса был диагностирован в Сиэтле, сообщили сегодня федеральные чиновники здравоохранения. Заболевший является частным лицом, проживающим в штате Вашингтон, и заразился он во время пребывания в Китае.

На данный момент в мире зарегистрировано уже более 300 случаев заболевания новым пневмоподобным коронавирусом, получившим название 2019-nCoV. Вспышка произошла в китайском городе Ухань, откуда распространилась в Пекин и Шанхай. Большинство случаев заболевания зарегистрировано в Китае, известно о нескольких заболевших в других странах, в том числе в Южной Корее, Таиланде и Японии. По меньшей мере шестеро человек скончались.

Эпидемиологов особенно беспокоит информация о 14 зараженных медиках. «Неизвестно, заразились ли они в одном месте, но если это так – это попахивает супер-распространителем», - считает международный эксперт по инфекционным заболеваниям из Университета Миннесоты Майкл Остерхольм. Под супер-распространителем эпидемиологи понимают пациента, необъяснимо продуцирующего в организме количество вируса, способное заразить десятки людей. Власти КНР ранее официально подтвердили, что новый вирус передается от человека к человеку.

В России по этому поводу приняты усиленные меры санитарно-эпидемиологического контроля для лиц, пересекающих российскую границу.

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