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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Министр энергетики Саудовской Аравии приветствует новое назначение России

, 11:17 [ «Аргументы Недели» ]

Министр энергетики Саудовской Аравии приветствует новое назначение России
Фото: соцсети

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман заявил, что приветствует повторное назначение Александра Новака министром энергетики России.

Он добавил, что это важно для сотрудничества Саудовской Аравии и России в рамках группы ОПЕК +.

«Я так рад, что его срок был продлен», - сказал он после встречи с Кириллом Дмитриевым, главой Российского фонда прямых инвестиций в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Дмитриев также был одним из ключевых фигур российской сделки по сокращению добычи ОПЕК в 2017 году.

На вопрос, верит ли он в то, что Россия расширит свое соглашение о сокращении добычи в тандеме с ОПЕК в марте этого года, принц Абдулазиз сказал: «Только смерть разлучит нас».

 

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ГБ

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