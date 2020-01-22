Министр энергетики Саудовской Аравии приветствует новое назначение России

//В мире 13+

22 января 2020, 11:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман заявил, что приветствует повторное назначение Александра Новака министром энергетики России.

Он добавил, что это важно для сотрудничества Саудовской Аравии и России в рамках группы ОПЕК +.

«Я так рад, что его срок был продлен», - сказал он после встречи с Кириллом Дмитриевым, главой Российского фонда прямых инвестиций в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Дмитриев также был одним из ключевых фигур российской сделки по сокращению добычи ОПЕК в 2017 году.

На вопрос, верит ли он в то, что Россия расширит свое соглашение о сокращении добычи в тандеме с ОПЕК в марте этого года, принц Абдулазиз сказал: «Только смерть разлучит нас».

Читайте также:

1. Россия настроена на долгосрочное партнерство с ОПЕК — «Газпром нефть»

2. СП «Шелл-Газпром нефть» идет в Сибирь