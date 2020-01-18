СП «Шелл-Газпром нефть» идет в Сибирь

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18 января 2020, 03:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

Добыча нефти в Сибири, фото: Twitter

Shell и «Газпром нефть» расширяют свои совместные российские предприятия (СП).

Накануне они получили лицензию, согласно которой будет произведена разведка и добыча традиционных запасов углеводородов в Западной Сибири, сообщили в пятницу, 17 января, представители компаний.

СП «Салым Петролеум Девелопмент» (СПД) получит блок «Салымский 2» в Ханты-Мансийском автономном округе — самый нетронутый участок в этом регионе.

СПД разрабатывает Салымскую группу месторождений в Западной Сибири с 2003 года.

По данным компаний, Салымский — крупнейший наземный инвестиционный проект с участием иностранного капитала в российской нефтяной промышленности.