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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Экономика 13+

СП «Шелл-Газпром нефть» идет в Сибирь

, 03:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

СП «Шелл-Газпром нефть» идет в Сибирь
Добыча нефти в Сибири, фото: Twitter

Shell и «Газпром нефть» расширяют свои совместные российские предприятия (СП).

Белоруссия начала техническое обслуживание газопровода, поставки в Польшу сокращаются

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Накануне они получили лицензию, согласно которой будет произведена разведка и добыча традиционных запасов углеводородов в Западной Сибири, сообщили в пятницу, 17 января, представители компаний.

СП «Салым Петролеум Девелопмент» (СПД) получит блок «Салымский 2» в Ханты-Мансийском автономном округе — самый нетронутый участок в этом регионе.

СПД разрабатывает Салымскую группу месторождений в Западной Сибири с 2003 года.

По данным компаний, Салымский — крупнейший наземный инвестиционный проект с участием иностранного капитала в российской нефтяной промышленности.

ЕП

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