Россия настроена на долгосрочное партнерство с ОПЕК — «Газпром нефть»

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18 января 2020, 05:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

ОПЕК, фото: Twitter

«Газпром нефть», третий по величине производитель нефти в России, считает, что сотрудничество Москвы с ОПЕК по добыче будет продолжаться в долгосрочной перспективе. Об этом заявил в пятницу, 17 января, заместитель генерального директора Вадим Яковлев.

Он высоко оценил решение ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, группу, известную как ОПЕК +, исключить российский газовый конденсат из квот Москвы в рамках их последнего соглашения об ограничении добычи, что позволяет «Газпром нефти» расширять добычу конденсата.

Яковлев также сказал, что «Газпром нефть» рассматривает вопрос о том, стоит ли присоединяться к проектам Royal Dutch Shell на Ближнем Востоке и в Северной Африке, предлагая Shell участие в ачинских и оффшорных проектах у острова Сахалин.