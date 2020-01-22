Вспышки коронавируса за последние 20 лет

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22 января 2020, 09:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

Фото: соцсети

В китайском городе Ухань появился новый коронавирус, который унес уже шесть человеческих жизней, еще 300 человек заражены.

Вирус связан с респираторным заболеванием, которое, как считается, произошло от животных, но со способностью передаваться от человека к человеку. Вирус распространился за пределы Китая, что вызывает опасения по поводу глобальной пандемии.

Коронавирусы — это большое семейство вирусов, распространенных у животных, включая верблюдов и летучих мышей. Большинство человеческих коронавирусов, таких как простуда, обычно вызывают легкие или умеренные заболевания, но некоторые способны вызывать тяжелые последствия.

Ниже приведены коронавирусы, которые вызвали серьезные вспышки среди людей за последние 20 лет:

SARS-CoV - случаи тяжелого острого респираторного синдрома, или SARS, впервые появились в 2002 году в Китае. Высокоинфекционный вирус быстро распространился в 37 странах мира. До того, как он был обнаружен в 2003 году, вирус заразил 8 098 человек и убил 774. В 2012 году Соединенные Штаты объявили SARS-CoV опасным.

MERS-CoV - респираторный синдром на Ближнем Востоке. Коронавирус впервые появился в Саудовской Аравии в 2012 году и вызвал тяжелые заболевания у людей в более чем 26 странах. Считается, что вирус распространился от верблюдов. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 35% людей, инфицированных MERS, умерли.

2019-CoV - подтверждено, что новый коронавирус, который уже заразил более 300 человек в Китае, передается людьми. Общие симптомы включают жар, кашель и затрудненное дыхание. Вирус распространился в Таиланд, Японию и Южную Корею. По некоторым данным, он дошел до Соединенных Штатов.

На этой неделе представители ВОЗ встречаются, чтобы обсудить, следует ли считать этот вирус глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

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