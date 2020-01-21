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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Трамп призвал покупать нефть и газ у США

, 19:20 [ «Аргументы Недели» ]

Трамп призвал покупать нефть и газ у США
Глава США Дональд Трамп, фото: Instagram

Европейские страны должны добиваться энергетической безопасности, и США готовы помочь своим союзникам в достижении такой цели. Об этом заявил глава США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Соединенные штаты вышли на первое место в мире по объему добычи газа и нефти, им больше не надо полагаться на поставки энергии. Европейские союзники Вашингтона также могут полагаться на США, сказал Трамп.

"Европейским союзникам следует воспользоваться поставками энергосырья из Соединенных штатов Америки, чтобы добиться энергетической безопасности", - цитирует заявление американского президента агентство ТАСС.

"Мы так успешны, что нам не надо импортировать энергию из враждебных стран, у нас такие запасы газа, что наши европейские союзники больше не должны быть уязвимы из-за недружелюбных поставщиков энергии".

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