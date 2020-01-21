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21 января 2020, 17:10 [ «Аргументы Недели», Андрей СУРОВЦЕВ ]

Президент США Дональд Трамп, фото соцсети

Президент США Дональд Трамп известен во всем мире не только как глава сверхдержавы. Для многих он стал политиком-шоуменом, допускающим курьезные ошибки во время важнейших дипломатических мероприятий.

Дональд Трамп очень часто допускает незначительные, но специфические ошибки. Он выдумывает названия несуществующих стран, забывает о правилах этикета, опаздывает на важные приемы. Все это сказывается на его политической карьере.

Дональд Трамп, скандальный президент США, – достаточно оригинальная и спорная личность. Будучи бизнесменом и шоуменом, он весьма быстро стал популярным в народе лидером во время предвыборной гонки. В конечном счёте, во многом именно его харизма, сложный характер и стереотипно американская открытость помогли Трампу стать главой государства. Однако, уже занимая пост президента, он начал разочаровывать своих избирателей, многие из которых стали видеть в нем исключительно неотесанного и чрезмерно эмоционального популиста, пренебрегающего нормами приличия. Его поведение на светских приемах и во время переговоров с высокопоставленными политиками, а также резкие заявления сильно разочаровывают американцев. А его предвыборный слоган уже не кажется таким вдохновляющим. «Сделать Америку снова великой» он и не пытался, скорее допустил ряд серьёзных дипломатических ошибок.

Однако дипломатия – это не только серьезные переговоры и обсуждение насущных политических проблем. Это ещё и знание банальных правил этикета, которые играют значительную роль в представлении интересов страны. И вот именно в этом у Трампа часто наблюдаются серьёзные проколы, которые либо оскорбляют его коллег и оппонентов, либо просто выставляют президента США не в лучшем свете.

Не учил географию

Одна из таких ошибок Дональда Трампа серьезно удивила премьер-министра Индии Нарендра Моди. Судя по всему, президент США плохо разбирается в географии стран Востока, иначе бы он не заявил о том, что Китай не граничит с Индией, во время переговоров с индийским политиком. Инцидент описал американский журналист Washington Post Филипп Ракер в своей книге под весьма ироничным названием «Очень стабильный гений». Там журналист поделился информацией о том, что после заявления Дональда Трампа касательно якобы «несуществующей» границы между Индией и Китаем, Моди очень сильно удивился. Это, по мнению автора, навредило дипломатическим отношениям между Индией и США.

Дональд Трамп и Нарендра Моди на переговорах, фото соцсети

Насколько достоверна эта информация, опубликованная журналистом, явно настроенным против президента, остаётся загадкой. Однако она может вполне соответствовать действительности, так как Дональд Трамп не единожды попадал впросак, общаясь с зарубежными политиками. Однако, насколько его ошибка могла испортить ход переговоров, судить можно. Вряд ли можно разглядеть в США стратегически выгодного партнера, если глава США банально не разбирается в региональной политике на уровне географии седьмого класса. А граница между Индией и Китаем, тем временем, насчитывает более трёх тысяч километров.

И это не единственная географическая ошибка президента. Так, однажды, выступая на Генассамблее ООН перед странами Африки он назвал государство, которого не существует в реальности. Судя по всему, он колебался между Гамбией и Намибией, когда произнёс слово «Намбия». Видимо, и африканские страны его сильно не интересуют.

На приёме у Елизаветы II

Самая серьёзная и известная дипломатическая ошибка Трампа – его поведение на приме в Букингемском дворце в 2019 году. Как известно, в отношении представителей королевских кровей существуют особые строгие правила этикета, нарушать которые непозволительно. В противном случае, «нарушитель» может прослыть некультурным невеждой. А в случае такого грандиозного дипломатического торжества держать себя стоит под строгим контролем, дабы банально не стать объектом нежелательного обсуждения.

Президент США Дональд Трамп на приеме в Букингемском дворце, фото соцсети

Однако должной сдержанности Дональд Трамп не проявил и случайно повёл себя вполне некорректно. Очевидно, руководствовался президент США наилучшими намерениями, однако успехом его стремления не увенчались. Во время приема, он похлопал королеву Елизавету II по плечу, назвав её «великой, великой женщиной», также клал руку ей на спину.

Однако и этим все не ограничилось. Когда Дональд Трамп принимал участие в экскурсии по дворцу, Елизавета II показала президенту отлитую из олова статуэтку лошади и поинтересовалась, узнает ли он её. Именно эту статуэтку Трамп дарил королеве годом ранее, однако на её вопрос он ответил отрицательно, не признав собственный подарок. Благо жена президента Мелания Трамп выручила мужа, узнав оловянную лошадь.

Твиттер-войны

Популярность Трампу во многом приносит его аккаунт в Twitter, где политик зачастую оставляет весьма резкие высказывания, которые воспринимаются как полноценные политические заявления. В 2017 году широко обсуждалась «война в твиттере», которую президент США вёл с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Тогда оба политика обменивались оскорблениями, некоторые из них публиковались в социальной сети. Но особенно сильно всем запомнился следующий пост, который оставил Дональд Трамп. Он гласил следующее, в ответ на очередное оскорбление со стороны северокорейского политика:

«Почему Ким Чен Ын оскорбляет меня, называя “старым”, в то время как я никогда бы не обозвал его “маленьким и толстым”?»

Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Обиду президента США понять можно, однако сложно понять его реакцию, которая выглядела максимально неэтично. Да, Ким Чен Ын допустил со своей стороны вольность, нелицеприятно и оскорбительно отзываясь о своём оппоненте. Однако многие заявляли о том, что Дональду Трампу стоило бы сдержаться и проигнорировать провокацию. Но, к сожалению, этого не случилось, и дипломатическое противоборство лидеров враждующих стран превратилось в простую перепалку.

Опоздания и задержки

Пунктуальность у Дональда Трампа видимо тоже хромает: иначе бы он не опаздывал на важные мероприятия. Так, например, в 2018 году он не пришёл вовремя на своё выступление на Генассамблее ООН. Тогда вместо него на подиум был приглашён глава Эквадора Ленин Морено. Ранее он также опаздывал и на другую встречу, которая проходила на высшем уровне. Это был завтрак, который проходил во время саммита G7 в Канаде. Тогда Джастину Трюдо, премьер-министру Канады пришлось начать мероприятие без президента США.

Насколько все эти промашки действительно волнуют Дональда Трампа, понять сложно. Однако складывается впечатление, что его это никак не задевает. В противном случае, он бы постарался избегать подобных инцидентов, которые случаются с ним весьма часто. Видимо, учиться на ошибках у него не получается.

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