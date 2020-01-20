Трамп признался, что США выгодны хорошие отношения с Россией и Китаем

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп накануне сделал важное заявление. По признанию американского лидера, его стране выгодны хорошие отношения с Российской Федерацией и Китаем.
Дональд Трамп в рамках своего выступления перед представителями аграрного сектора в Техасе, однако, заметил, что важно иметь хорошие отношения с Россией, КНР и другими странами, однако США не хотят, чтобы их использовали в чужих интересах.
Ранее американский лидер уже заявлял, что Соединенным Штатам следует налаживать с российской стороной торговые отношения.