Трамп признался, что США выгодны хорошие отношения с Россией и Китаем

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20 января 2020, 07:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

президент США Дональд Трамп, Michael Brochstein/Keystone Press Agency

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп накануне сделал важное заявление. По признанию американского лидера, его стране выгодны хорошие отношения с Российской Федерацией и Китаем.

Дональд Трамп в рамках своего выступления перед представителями аграрного сектора в Техасе, однако, заметил, что важно иметь хорошие отношения с Россией, КНР и другими странами, однако США не хотят, чтобы их использовали в чужих интересах.

Ранее американский лидер уже заявлял, что Соединенным Штатам следует налаживать с российской стороной торговые отношения.