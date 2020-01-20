Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Трамп признался, что США выгодны хорошие отношения с Россией и Китаем

, 07:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Трамп признался, что США выгодны хорошие отношения с Россией и Китаем
президент США Дональд Трамп, Michael Brochstein/Keystone Press Agency

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп накануне сделал важное заявление. По признанию американского лидера, его стране выгодны хорошие отношения с Российской Федерацией и Китаем.

В США пытаются понять, зачем

В США пытаются понять, зачем "убрали" Медведева

Дональд Трамп в рамках своего выступления перед представителями аграрного сектора в Техасе, однако, заметил, что важно иметь хорошие отношения с Россией, КНР и другими странами, однако США не хотят, чтобы их использовали в чужих интересах.

Ранее американский лидер уже заявлял, что Соединенным Штатам следует налаживать с российской стороной торговые отношения.

ЕТ

//картина дня

13 - 14 января 1990 года навсегда останутся в мировой истории межнациональных конфликтов как «дни армянских погромов в Баку». По мнению аналитика BBC World Service по советскому Закавказью Томаса де Ваала «События января 1990 года уничтожили всякую…

13 - 14 января 1990 года навсегда останутся в мировой истории межнациональных конфликтов как «дни армянских погромов…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Принц Гарри рассказал подробности решения отойти от своих королевских обязанностей. По его словам, Великобритания – его дом и любимое место, поэтому данные действия очень…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан