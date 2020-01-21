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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Белоруссия подтвердила закупку 80 тыс. тонн норвежской нефти

, 07:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Белоруссия подтвердила закупку 80 тыс. тонн норвежской нефти
нефть, pixabay.com

Белоруссия подтвердила закупку 80 тысяч тонн нефти в Норвегии. Согласно последней информации, "черное золото" будет поставлено через порт в Клайпеде (Литва) на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".

Соответствующие данные предоставили утром во вторник, 21 января, сотрудники пресс-службы госконцерна "Белнефтехим".

Накануне представитель литовской компании Мантас Дубаускас заявил, что государственное предприятие Lietuvos gelezinkeliai ("Железные дороги Литвы") намерено доставить на белорусскую территорию партию норвежской нефти в грядущую среду, 22 января.

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