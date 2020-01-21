В Судане львов заморили голодом

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21 января 2020, 15:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

Фото: pixabay.com

В столице Судана Хартуме зоозащитники обнаружили пять львов, умирающих от истощения. Хищники содержались в частном зоопарке в одном из престижных районов города.

Активисты рассказали, что львы находятся в зоопарке Аль-Куреши. Из-за тяжелейшего экономического кризиса в стране руководство зоосада лишилось возможности обеспечивать животных необходимым количеством пищи, а также ветеринарной помощью. В итоге хищники неделями недоедали и оказались обречены на голодную смерть. Отмечается, что львы потеряли до двух третей массы тела, один из них уже умер.

Менеджер зоопарка признался, что часть еды сотрудники покупают на собственные деньги, однако этого не хватает. Зоозащитники уже организовали в Сети кампанию по поиску нового приюта для измученных животных.

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