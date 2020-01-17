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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Сервис высокого класса: в аэропорту Хельсинки созданы туалеты для животных

, 13:53 [ «Аргументы Недели» ]

Сервис высокого класса: в аэропорту Хельсинки созданы туалеты для животных

В аэропорту Хельсинки теперь имеется специальная туалетная зона. Пассажиры с животными и собаками-поводырями могут ею воспользоваться. Такие комнаты были созданы специально по просьбе пассажиров.

Одна комната находится в зоне вылета за пределы шенгенской зоны. Ещё одна комната находится рядом с основным терминалом.

Четвероногие пассажиры могут пройти в туалет, который обозначен соответствующими пиктограммами. Унитаз выполнен в виде искусственного травяного покрытия, которое расположено на специальной площадке. Отходы удаляются в канализационную систему. Искусственный газон можно очистить при помощи проливания водой из шланга. Здесь же можно оставить экскременты в пакете в специальных мусорных баках.

Туалет для четвероногих пассажиров довольно редкое явление для Северной Европы. Однако большинство аэропортов стараются создать максимально комфортные условия для пассажиров с животными.

Через аэропорт Хельсинки за один год провозится более 10 тысяч собак. Идея создать туалеты для животных на территории аэропорта в Европе появилась относительно недавно. Аэропорты США также рассматривают возможность создания таких туалетов.

ПВ

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