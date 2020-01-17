Сервис высокого класса: в аэропорту Хельсинки созданы туалеты для животных

//Хайтек 13+

17 января 2020, 13:53 [ «Аргументы Недели» ]

В аэропорту Хельсинки теперь имеется специальная туалетная зона. Пассажиры с животными и собаками-поводырями могут ею воспользоваться. Такие комнаты были созданы специально по просьбе пассажиров.



Одна комната находится в зоне вылета за пределы шенгенской зоны. Ещё одна комната находится рядом с основным терминалом.



Четвероногие пассажиры могут пройти в туалет, который обозначен соответствующими пиктограммами. Унитаз выполнен в виде искусственного травяного покрытия, которое расположено на специальной площадке. Отходы удаляются в канализационную систему. Искусственный газон можно очистить при помощи проливания водой из шланга. Здесь же можно оставить экскременты в пакете в специальных мусорных баках.



Туалет для четвероногих пассажиров довольно редкое явление для Северной Европы. Однако большинство аэропортов стараются создать максимально комфортные условия для пассажиров с животными.



Через аэропорт Хельсинки за один год провозится более 10 тысяч собак. Идея создать туалеты для животных на территории аэропорта в Европе появилась относительно недавно. Аэропорты США также рассматривают возможность создания таких туалетов.



