Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Китай сообщил о четвертой жертве нового коронавируса

, 05:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

Китай сообщил о четвертой жертве нового коронавируса
Китай, 20 января 2020 года. REUTERS / Stringer

Китайские власти заявили во вторник, 21 января, еще об одной жертве нового короновируса. Таким образом от вспышки пневмонии погибло четыре человека.

Ранее один из китайских чиновников в области здравоохранения Чжун Наньшань, расследующих распространение новой болезни, заявил, что болезнь передается от человека к человеку, но может быть остановлена, если власти приложат все усилия.

Сообщалось, что вспышка распространилась из центрального города Ухань в другие города страны, включая Пекин и Шанхай. На сегодняшний день зарегистрировано более 200 случаев заражения. За пределами Китая было зарегистрировано четыре случая — в Южной Корее, Таиланде и Японии.

Во вторник, 21 января, Австралия заявила, что будет проверять пассажиров рейсов из Ухани на фоне растущих опасений распространения вируса по всему миру, поскольку китайские путешественники отправляются за границу на лунный новогодний праздник, начинающийся на этой неделе.

Власти во всем мире, в том числе в Соединенных Штатах, усилили проверку путешественников из Ухани.

 

Читайте также:

1. ВОЗ проведет экстренное заседание из-за китайского коронавируса

2. Китай поддерживает активные контакты с другими странами из-за распространения пневмонии нового типа

ЕП

//картина дня

Экономика

Активы компании

Активы компании "Газпром", арестованные по требованию "Нафтогаза", разморозили

Аресты и обеспечительные меры на активы "Газпрома" в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге, наложенные по искам "Нафтогаза", сняты. Об этом говорится в сообщении корпорации "Газпром".

Страны-должники начали расплачиваться с Россией за поставленные им ранее военное оборудование и технику.

Страны-должники начали расплачиваться с Россией за поставленные им ранее военное оборудование и технику.

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Наступивший 2020 год богат различными астрономическими событиями. Мы станем свидетелями шести затмений - двух солнечных и четырех лунных. Планеты будут сближаться…

//новости ан

Неизвестный вирус быстро распространяется в китайском городе Ухань. По официальным данным количество заболевших 200 человек, но международные организации называют цифру…

Рэпера Гуфа арестовала полиция в аэропорту Абу-Даби. Во время отдыха на Пхукете 40-летний музыкант наломал дров и направлялся в наркоклинику, чтобы поправить здоровье…

//новости ан

//новости ан

Глава Чувашии Михаил Игнатьев, призывавший «мочить» журналистов, вновь оказался в центре скандала. Чиновник от слов решил перейти к делу - расправиться с неугодным…

//новости ан

Экологи заявляют, что новые измерения и пробы грунта доказывают, что новую автомагистраль - Юго-Восточную хорду планируют строить непосредственно на очагах радиоактивного…