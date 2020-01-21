Китай сообщил о четвертой жертве нового коронавируса

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21 января 2020, 05:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

Китай, 20 января 2020 года. REUTERS / Stringer

Китайские власти заявили во вторник, 21 января, еще об одной жертве нового короновируса. Таким образом от вспышки пневмонии погибло четыре человека.

Ранее один из китайских чиновников в области здравоохранения Чжун Наньшань, расследующих распространение новой болезни, заявил, что болезнь передается от человека к человеку, но может быть остановлена, если власти приложат все усилия.

Сообщалось, что вспышка распространилась из центрального города Ухань в другие города страны, включая Пекин и Шанхай. На сегодняшний день зарегистрировано более 200 случаев заражения. За пределами Китая было зарегистрировано четыре случая — в Южной Корее, Таиланде и Японии.

Во вторник, 21 января, Австралия заявила, что будет проверять пассажиров рейсов из Ухани на фоне растущих опасений распространения вируса по всему миру, поскольку китайские путешественники отправляются за границу на лунный новогодний праздник, начинающийся на этой неделе.

Власти во всем мире, в том числе в Соединенных Штатах, усилили проверку путешественников из Ухани.

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