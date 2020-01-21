ВОЗ проведет экстренное заседание из-за китайского коронавируса

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21 января 2020, 01:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ВОЗ

Коронавирус в КНР, фото: Twitter

Распространение в Китае нового коронавируса, который начал шествие за пределы страны, заставляет созвать экстренное заседания ВОЗ для обсуждения этой проблемы.

Как сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), встреча представителей стран должна состоятся 22 января в Женеве с целью выяснения, какой уровень опасносит представляет собой новый вирус, чтобы определить его последствия для стран, особенно расположенных в Азии.

Вспышка нового вида пневмонии, как сообщалось ранее, началась в городе Ухань. По предварительным данным, очагом возникновения нового заболевания стал рыбный рынок. К сегодняшнему дню в ухани заражено около 200 человек, три человека скончались. Несколько случаев заболевания зафиксированы в китайской столице, а также в Япнии, Таиланде и в Южной Корее.

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