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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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ЕС должен рассмотреть способы поддержки перемирия в Ливии — Боррелл

, 00:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

ЕС должен рассмотреть способы поддержки перемирия в Ливии — Боррелл
Главный дипломат ЕС Джозеп Боррелл, фото: Twitter

Европейский союз должен обсудить все способы соблюдения формального прекращения огня в Ливии, так как любое мирное урегулирование будет нуждаться в реальной поддержке ЕС, чтобы его закрепить. Об этом заявил в понедельник, 20 января, главный дипломат ЕС Джозеп Боррелл.

На вопрос о том, может ли ЕС рассмотреть создание военной миссии по поддержанию мира, Боррелл ответил: "Прекращение огня требует, чтобы кто-то позаботился об этом. Евросоюз должен следить за этим, управлять им (миром — прим. редакции)".

Ранее сообщалось, что иностранные державы договорились на встрече на высшем уровне в Берлине в воскресенье, 19 января, о помощи Ливии, в которой после падения Муамара Каддафи в 2011 году два конкурирующих правителя на востоке и западе соперничают за власть и энергетические ресурсы.

ЕС, имеющий военные миссии по всему миру, изо всех сил пытется удержать группу экспертов в Триполи из-за проблем безопасности. Боррелл заявил, что ЕС должен сделать больше для защиты своих интересов и возобновить военно-морскую миссию у ливийского побережья.

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