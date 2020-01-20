Конференция по Ливии в Берлине обозначила главные цели для перемирия

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20 января 2020, 00:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Саммит по Ливии в Германии, фото: Youtube

На конференции по Ливии, которая проходит в столице Германии, представители стран-участниц определили главные направления для урегулирования конфликта в стране.

По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, цитирует которую агентство DPA, главной целью встречи стало соглашение на введение эмбарго на поставки оружия враждующим сторонам, чтобы прекратить любую военную поддержку.

Второй задачей стало формирование военной комиссии в формате «пять на пять». Состав комиссии уже согласован.

Ранее, напомним, состоялись переговоры в Москве в ходе которых представитель одной из враждующих сторон отказался подписывать соглашение о мире.