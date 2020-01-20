Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Конференция по Ливии в Берлине обозначила главные цели для перемирия

, 00:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Конференция по Ливии в Берлине обозначила главные цели для перемирия
Саммит по Ливии в Германии, фото: Youtube

На конференции по Ливии, которая проходит в столице Германии, представители стран-участниц определили главные направления для урегулирования конфликта в стране.

Хафтар заявил о готовности подписать мирное соглашение через два дня

Хафтар заявил о готовности подписать мирное соглашение через два дня

По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, цитирует которую агентство DPA, главной целью встречи стало соглашение на введение эмбарго на поставки оружия враждующим сторонам, чтобы прекратить любую военную поддержку.

Второй задачей стало формирование военной комиссии в формате «пять на пять». Состав комиссии уже согласован.

Ранее, напомним, состоялись переговоры в Москве в ходе которых представитель одной из враждующих сторон отказался подписывать соглашение о мире.

ЕП

//картина дня

13 - 14 января 1990 года навсегда останутся в мировой истории межнациональных конфликтов как «дни армянских погромов в Баку». По мнению аналитика BBC World Service по советскому Закавказью Томаса де Ваала «События января 1990 года уничтожили всякую…

13 - 14 января 1990 года навсегда останутся в мировой истории межнациональных конфликтов как «дни армянских погромов…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Известны российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о «ликвидации» Украины. По его словам, представители…

//новости ан