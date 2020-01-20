Украинский президент Владимир Зеленский не управляет страной. С соответствующим заявлением выступила Юлия Тимошенко, лидер партии «Батькивщина».
По словам Тимошенко, которую процитировал интернет-портал «ПолитНавигатор», в начале своего пребывания на посту главы государства Зеленский отдал власть «большим финансовым группам». Последние рассматривают бывшую советскую республику как свою вотчину, полагает руководитель «Батькивщины».
Ранее в понедельник сообщалось, что эксперт Ростислав Ищенко рассказал о тактике Киева, направленной на развязывание открытого вооруженного конфликта с Российской Федерацией.
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