Тимошенко поведала о получивших власть от Зеленского настоящих хозяевах Украины

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20 января 2020, 18:04 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский политик Юлия Тимошенко, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский не управляет страной. С соответствующим заявлением выступила Юлия Тимошенко, лидер партии «Батькивщина».

По словам Тимошенко, которую процитировал интернет-портал «ПолитНавигатор», в начале своего пребывания на посту главы государства Зеленский отдал власть «большим финансовым группам». Последние рассматривают бывшую советскую республику как свою вотчину, полагает руководитель «Батькивщины».

Ранее в понедельник сообщалось, что эксперт Ростислав Ищенко рассказал о тактике Киева, направленной на развязывание открытого вооруженного конфликта с Российской Федерацией.

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