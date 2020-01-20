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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Тимошенко поведала о получивших власть от Зеленского настоящих хозяевах Украины

, 18:04 [ «Аргументы Недели» ]

Тимошенко поведала о получивших власть от Зеленского настоящих хозяевах Украины
Украинский политик Юлия Тимошенко, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский не управляет страной. С соответствующим заявлением выступила Юлия Тимошенко, лидер партии «Батькивщина».

По словам Тимошенко, которую процитировал интернет-портал «ПолитНавигатор», в начале своего пребывания на посту главы государства Зеленский отдал власть «большим финансовым группам». Последние рассматривают бывшую советскую республику как свою вотчину, полагает руководитель «Батькивщины».

Ранее в понедельник сообщалось, что эксперт Ростислав Ищенко рассказал о тактике Киева, направленной на развязывание открытого вооруженного конфликта с Российской Федерацией.

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ДЦ

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