Юлия Тимошенко заявила о начале «ликвидации» Украины

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19 января 2020, 09:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: соцсети

О начале процесса так называемой «ликвидации» Украины рассказала лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в интервью телеканалу ZIK.

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По её словам, сегодня власти «должны признать, что период независимости Украины был утрачен, а собственный интеллект, наука, разум и национальные интересы заменены «советами извне».

Она также отметила, что видит свою работу и задачи в том, чтобы на конкретных фактах и цифрах объяснить, что начался процесс ликвидации.

«После того, как Украина стала независимой, она сразу же попала под влияние и стала объектом, который все используют, как хотят», – заявила Тимошенко.