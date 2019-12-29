Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

"Мои внуки ходят в русский детсад", - рассказала президент Эстонии

, 07:54 [ «Аргументы Недели» ]

фото из соцсети

Большинство политиков в Эстонии высказываются за полный перевод образования на государственный язык. Представители русской общины возмущены. По их мнению, для русских детей возникает сложность в обучении, ухудшение понимания преподаваемых предметов.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что дети в раннем возрасте должны освоить два или три языка. По признанию Керсти Кальюлайд, ее внуки ходят в русский детский сад. В ее семье если семилетний ребенок, знающий один язык, считается неразумным расточительством. "Уже в детстве он должен освоить хотя бы еще один, а лучше - два языка. Ее младшие дети говорят на трех языках с детсадовского возраста. "Я ценю языковое богатство", - сказала Кальюлайд.
Кальюлайд убежена, что все школы в Эстонии должны быть эстоноязычными, в которых учились бы и русскоговорящие дети.

Она считает, что все жители Эстонии хотят, чтобы наши дети росли вместе, независимо от того, какой язык для них родной. "И поэтому они отдают своих детей в эстонские детские сады и эстонские школы. И таких людей становится все больше", - пояснила президент.

ИЧ

//картина дня

Политика

Минобороны намерено увеличить скорость гиперзвуковых ракет

Минобороны намерено увеличить скорость гиперзвуковых ракет

Замминистра обороны России Алексей Криворучко рассказал о планах ведомства по развитию гиперзвукового вооружения. По его словам, работы по созданию гиперзвукового вооружения проводятся «широким фронтом».

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года до 12 тысяч 130 рублей в месяц. Сейчас МРОТ составляет 11 тысяч 280 рублей в месяц.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Как и предполагали "Аргументы недели", продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сделает громкое заявление после программы Андрея Малахова с бывшим солистом коллектива…

Корона "Мисс Москва — 2019" принесла ее обладательнице - 23-летней выпускнице Российской таможенной академии Владлене Богомоловой не только счастливые минуты. На нее…

//новости ан

//новости ан

Известна пословица "дареному коню в зубы не смотрят". Но все хотят порадовать родным и близким подарком к Новому году, чтобы эта пословица не вспоминалась. И бегают…

//новости ан

//новости ан

Эксперт по вопросам развития лесопромышленного комплекса Дальнего Востока Юрий Трутнев заявил, что экспорт необработанной древесины снизился по итогам девяти месяцев…

//новости ан

//новости ан

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский победили на чемпионате России среди спортивных пар. По сумме двух программ Бойкова и Козловский заработали 233,66 балла…

//новости ан