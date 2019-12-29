"Мои внуки ходят в русский детсад", - рассказала президент Эстонии

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29 декабря 2019, 07:54 [ «Аргументы Недели» ]

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Большинство политиков в Эстонии высказываются за полный перевод образования на государственный язык. Представители русской общины возмущены. По их мнению, для русских детей возникает сложность в обучении, ухудшение понимания преподаваемых предметов.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что дети в раннем возрасте должны освоить два или три языка. По признанию Керсти Кальюлайд, ее внуки ходят в русский детский сад. В ее семье если семилетний ребенок, знающий один язык, считается неразумным расточительством. "Уже в детстве он должен освоить хотя бы еще один, а лучше - два языка. Ее младшие дети говорят на трех языках с детсадовского возраста. "Я ценю языковое богатство", - сказала Кальюлайд.

Кальюлайд убежена, что все школы в Эстонии должны быть эстоноязычными, в которых учились бы и русскоговорящие дети.

Она считает, что все жители Эстонии хотят, чтобы наши дети росли вместе, независимо от того, какой язык для них родной. "И поэтому они отдают своих детей в эстонские детские сады и эстонские школы. И таких людей становится все больше", - пояснила президент.