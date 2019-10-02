Зачем России эта Польша?

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2 октября 2019, 13:37 [ «Аргументы Недели» ]

155 лет назад Российская империя подавила польское восстание 1863– 1864 годов. Значение, которое имели эти события для внутриполитической жизни, трудно преувеличить. Почти на полвека русская интеллигенция в массе своей отшатнулась от доморощенных оппозиционеров-радикалов: те заняли польскую сторону. В наше время эта общественная дискуссия возродилась на новой почве и в новых красках. И хотя Украина не является сегодня в отличие от тогдашней Польши частью Российского государства, напрашивающиеся аналогии местами поражают своей точностью. Территория Царства Польского оказалась в составе России именно в результате Наполеоновских войн.



Есть некоторая логика в том, что «на развитии грубых страстей стяжания и захватывания держались и держатся уродства» государств, «заслоняющих мнимым величием и победоносными знамёнами внутреннее неустройство». А также в том, что Россия, создав государство, армию, общину, так и не смогла создать вольного человека, потому что русский дворянин всегда между молотом и наковальней: внизу под ним – угроза пугачёвщины, а сверху – угроза ссылки. Хочется, чтобы сегодняшние либералы и консерваторы, ломающие копья в Интернете, поучились слогу и уровню аргументации у этих великих публицистов. И при том не переняли бы их тягу к спору, предпочтя тягу к взаимопониманию.



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