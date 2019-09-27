Депутат Сейма Вячеслав Домбровский: Русскоязычных налогоплательщиков правительство Кариньша за людей не считает

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27 сентября 2019, 17:27 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

Депутат Сейма от партии «Согласие» Вячеслав Домбровский, twitter.com

Острые дебаты разгорелись в Сейме Латвии. Повод – поправки министерства образования, предусматривающие перевод всех детских садов Латвии на государственный язык.

Данные поправки были поданы в Сейм депутатами нацблока.

Политик Янис Иесалниекс так обосновал желание внести поправки в закон: «Советская власть 50 лет пыталась русифицировать Латвию. В стране все еще есть волости, где нет ни одного сада для латышских детей. Сейчас наследники советской власти сидят тут, на левом фланге, пытаясь найти любой предлог, чтобы Латвия не могла вернуться в нормальное состояние, когда государственная нация имеет право на образование на родном языке в любом уголке Латвии. Ваше время прошло, Интерфронт»

Не все депутаты Сейма были согласны с представителем нацблока. Против выступила партия «Согласие».

Депутат Сейма от партии «Согласие» Вячеслав Домбровский: «Конечно, русскоязычных налогоплательщиков правительство Кариньша (премьер Латвии) за людей не считает. Но и руководителя правительства упрекнуть не в чем. Он просто реализует свою давно озвученную журналу «Playboy» мечту. Я цитирую: «Нам нужно, чтобы эти русские, которые тут растут, выросли латышами. Нам надо понять, что интеграция ведет к ассимиляции, это и должно быть нашей целью». Ну что тут сказать? У каждого своя мечта».

В чем суть поправок к закону по мнению правительства Латвии? Официальная позиция.

Цель поправок – приближение к образованию на государственном языке.

Татьяна Тимука. Спецкор в странах Прибалтики.