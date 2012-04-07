Вокруг скандального стихотворения Гюнтера Грасса продолжаются споры

Дискуссии вокруг стихотворения немецкого писателя, Нобелевского лауреата Гюнтера Грасса всё не утихают.

Напомним, что в минувшую среду 84-летний писатель опубликовал скандальное стихотворение под названием «О чем необходимо сказать», в котором говорится о том, что «атомная держава Израиль представляет собой угрозу для хрупкого мира на Ближнем Востоке».

Под этим писатель имел в виду, что угроза нападения Израиля на иранские ядерные объекты реально существует. В ответ на Грасса посыпалась резкая критика, вплоть до обвинений в антисемитизме.

Коллега Грасса - немецкий драматург и публицист Рольф Хоххут очень резко высказался свое мнение: «Ты остался тем, кем был: солдатом СС войск, который 60 лет молчал об этом. Однако, когда канцлер Гельмут Коль вместе с американским президентом Рейганом посетили солдатское кладбище, на котором помимо сотен американских и немецких солдат похоронены также 40 солдат «ваффен СС», ты возмущался этим», - цитирует открытое письмо Хоххута немецкая газета «Die Welt».

Ведущий немецкий литературный критик Марсель Райх-Раницкий польско-еврейского происхождения заявил, что это «отвратительное стихотворение", которое не представляет ни литературной, ни политической ценности. «Иран намерен стереть Израиль с лица Земли, о чем неоднократно заявлял президент Ирана, а Грасс говорит противоположное», - возмущается критик. По его словам, Грасс «просто поставил мир с ног на голову» и оскорбил не только Израиль, но и всех евреев. Райх-Раницкий также добавил, что Грасс не антисемит, но он играет целенаправленно на те части общества, которые разделяют антисемитские настроения.

Иран в свою очередь поприветствовал критический стих нобелевского лауреата. Иранские СМИ цитируют письмо заместителя министра культуры Ирана, Джавада Шамакдари, который похвалил «великого писателя» за то, что «он сказал правду». Шамакдари надеется, что критика Израиля «пробудит заснувшую совесть Запада».

«Я прочитал ваше стихотворение - предостережение, которое так точно выражает ваше чувство гуманности и ответственности. С помощью пера писатели смогут скорее предотвратить трагедию, чем армия», - подчеркнул Шамакдари.