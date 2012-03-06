В разгар дискуссии вокруг мяса, прошедшего мусульманский ритуал, премьер-министр Франции Франсуа Фийон внес свою лепту, вызвавшую эффект разорвавшейся бомбы.

В интервью радиостанции Европа 1 он назвал мусульманский ритуал халаль «традицией предков», который сегодня почти ничего в себе не несет, причем добавив к нему и кошерный ритуал евреев.

Заявление вызвало моментальную реакцию Союза еврейских студентов Франции (UEJF), заявившего о своем "возмущении" словами премьер-министра и президента Представительного совета еврейских организаций Франции (CRIF), Ричарда Праскье, чья организация поддерживает хорошие отношения с Николя Саркози. В комментарии AFP Ричард Праскье сообщил, что «высказывание Франсуа Фийона поражает».

"Даже если то, что он говорит - его личное мнение, когда ты находишся на посту премьер-министра, твои слова официальны. Мы живем в стране, где церковь отделена от государства», - напомнил г-н Праскье.

Впрочем, в чем противоречие между французским принципом светскости и словами премьер-министра остается непонятно. Во Франции сегодня вероисповеданием основной массы жителей остается католицизм, который, наряду с православием, буддизмом и другими конфессиями остается строго в законодательных рамках. В сети больших французских магазинов, торгующих продуктами, сегодня нельзя найти освященных продуктов, согласно православному ритуалу, или же продуктов прошедших ритуал иной конфессии - исключение касается лишь ислама и иудаизма. Французское законодательство допускает на сегодня небольшой процент подобных продуктов, который, согласно утверждениям Марин Ле Пэн, на деле значительно превышен. Так это или нет, но как в целом это явление сочетается с базовым принципом светскости и Конституцией Франции(?), гарантирующей равенство, - похоже этот вопрос начинает все больше волновать население. Не исключено, что в будущем этим вопросом займется Конституционный совет. Во всяком случае, со своей стороны, резюмируя сказанное, премьер-министр Франции Франсуа Фийон добавил, что об этом "мы можем подумать", уточнив, впрочем, что сейчас " нет времени для подобной дискуссии".