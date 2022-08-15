Китай может войти в тройку стран,производящих стратегические бомбардировщики

Аргументы Недели → ВПК 13+

15 августа 2022, 16:46

В стане стран, имеющих на вооружении стратегические ракетоносцы-бомбардировщики, ожидается пополнение – Китай туманно (как обычно) намекает о готовности в ближайшей перспективе поднять самолёт собственной разработки. Сразу надо отметить – стратегической авиацией межконтинентальной дальности сегодня обладают всего два государства – Россия и США. Но и давние соперники тоже не стоят на месте и готовят пополнение в своих рядах.



Китайский военно-промышленный комплекс умеет хранить военные тайны. И когда появляются сведения о разработках в средствах массовой информации, это значит одно – нечто уже есть «в железе», и надо готовиться к очередной премьере от соседей с Востока. Большинство экспертов сходятся во мнении, что речь идёт об окутанном плотной завесой тайны создаваемом корпорацией XAC в Сиане малозаметном стратегическом бомбардировщике H-20, который, как считается, может стать своего рода аналогом американских B-2 и B-21.



Отдельные элементы концепции H-20 могли отрабатываться на малозаметном ударном беспилотном летательном аппарате GJ-11 Sharp Sword («Острый меч»), публично дебютировавшем на параде в Пекине 1 октября 2019 г. и уже поступающем на вооружение НОАК. Считается, что в качестве силовой установки бомбардировщика могут использоваться китайские турбореактивные двигатели, являющиеся бесфорсажной модификацией двигателя WS-10 Taihang, применяемого в разных версиях на истребителях J-10C, J‑11B, J-15, J-16 и J-20, либо вариант ТРДД типа WS-18, которыми с прошлого года начали оснащаться военно-транспортные Y-20 (раньше на них использовались российские Д‑30КП2).



Ожидается, что в состав вооружения, размещаемого во внутренних отсеках, войдут дозвуковые крылатые ракеты KD‑20 (применяются на ракетоносцах H‑6M, H-6K и H-6N с подкрыльевой подвески), возможно, будут и другие типы высокоточного оружия «воздух-поверхность», а также авиабомбы различных калибров.



Название своего нового малозаметного стратегического дальнего бомбардировщика американцы в отличие от китайцев не скрывают. Это Northrop Grumman B-21 Raider. И ВВС США даже демонстрируют в прессе компьютерные трёхмерные изображения «стратега», из которых, правда, не слишком понятно, чем он будет принципиально отличаться в лучшую сторону от предшественника В-2 Spirit. Первые серийные В-21 поступят в ВВС США в 2026-м или даже в 2027 году. Если самолёт подтвердит заявленные характеристики, то ожидается заказ 145 машин. Что интересно, им предстоит заменить сравнительно молодые бомбардировщики B‑1B и B-2A.



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