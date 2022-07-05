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Аргументы Недели ВПК 13+

Китайцы Хунлян и Синь скупали в России запчасти к Су-27

, 15:20

Китайцы Хунлян и Синь скупали в России запчасти к Су-27

В Подмосковье вынесен обвинительный приговор контрабандистам из КНР, приобретавшим детали российского истребителя Су-27 в РФ с целью дальнейшей передачи на родину. Рассмотрение уголовного дела переносилось из-за отсутствия полноценного перевода текста обвинения и болезни судьи.

В России Ли Хунлян и Чжао Синь начали искать людей, которые помогли бы им приобрести детали к самолёту. С помощью военного пенсионера куплен распределитель топлива. Его китайцы смогли отправить на родину. Но, как выяснилось позже, деталь оказалась бракованной. У другого посредника контрабандисты из Поднебесной купили термодатчик к самолёту. Активность гостей обратила внимание российских спецслужб.

После задержания, бизнесмены заявили, что интересовались комплектующими, не имеющими отношения к вооружению. Сторона защиты пыталась доказать, что обвиняемые не знали правовых тонкостей, относящихся к вывозу запчастей к военным самолётам. Однако незнание закона не освободило китайцев от ответственности. Они получили по 5,5 и 6 лет колонии. Суд учёл, что контрабандисты не входили в состав организованной преступной группировки.

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