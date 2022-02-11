Франция опережает Россию на рынке военно-технического сотрудничества

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11 февраля 2022, 12:30

В Министерстве вооружённых сил Франции заявили о готовности к отправке в Индонезию 42 многоцелевых истребителей. Ранее Джакарта планировала закупить самолёты в России. При этом за российские СУ-35 Индонезия из-за финансовых проблем планировала рассчитываться пальмовым маслом.



Индонезия вынуждена сменить приоритеты на рынке вооружений из-за угрозы американских санкций. Имея большой товарооборот со штатами, государство согласилось даже на приобретение самолётов во Франции в кредит. Ещё пару лет назад французский самолёт Rafale считался малоэффективным и уязвимым истребителем. В то же время его цена была заметно выше аналогов, представленных на международном авиарынке.



Два года назад производителю удалось продать несколько самолётов в Индию. В Дели рассматривали также возможность приобретения российского МИГа-35, но все яйца в одну корзину индийцы не стали класть. Контракт дал Парижу 8,8 миллиарда долларов. Французские боевые машины закупил также Египет, который уже имел их на вооружении. Французский самолёт больше рассчитан на «бедных покупателей», зависящих как от самого производителя, так и сильных экономик.



Российские военные самолёты по-прежнему пользуются большим спросом. Контракты с отечественными производителями истребителей и вертолётов с зарубежными странами подписан на несколько лет вперёд.