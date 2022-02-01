Россия может стать лидером по производству военных дронов

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1 февраля 2022, 14:40

Россия имеет шансы стать крупным экспортёром военных беспилотников. В настоящее время страна отстаёт от мировых производителей. Не хватает собственной базы по выпуску микроэлектроники. Производство дронов могло бы приносить в бюджет в год до нескольких сотен миллионов долларов.



Компания «Кронштадт» уже разработала ударный комплекс «Орион-Э». Россия предложит его нескольким зарубежным государствам. Отечественные беспилотники имеют взлётную массу более одной тонны. Мощности российского предприятия позволяют выпускать десятки комплексов с беспилотниками в год. В целом инозаказчики проявляют повышенный интерес к российской беспилотной технике, сообщает Рособоронэкспорт. Россия предлагают рынку всю линейку дронов. Это и вертолётные модели, и мультироторные.



За прошлый год заказчики получили полсотни летательных аппаратов «Орлан-10Е». Оценивая промышленный потенциал России, она может занять десятую часть мирового рынка по поставкам беспилотников. При этом их производство будет постепенно увеличиваться и совершенствоваться.

Текущей проблемой отечественных предприятий является высокая зависимость от импортных комплектующих.

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