Россия не готова отказаться от Байконура

Аргументы Недели → ВПК 13+

17 января 2022, 10:15

Последние события в Казахстане привлекли внимание к проблемам российской космонавтики. Находящийся на территории соседнего государства космодром Байконур по-прежнему важен для России. С него можно осуществлять пилотируемые запуски. На объекте имеются системы аварийного спасения, что позволяет гарантированно вернуть человека на Землю при неудачном запуске.



Перенести инфраструктуру на космодром Восточный теоретически возможно, только на это потребуются время и деньги. Однако у российской космической площадки нет таких полей падения. При отклонении корабля от траектории посадки, он может оказаться в Тихом океане. Для спасения космонавтов понадобятся корабли и другие средства. Всё это повлечёт за собой дополнительные расходы.



Тяжёлые ракеты-носители также могут запускаться только с Байконура. Зелёные активисты и экологи постоянно критикуют российские и казахстанские власти за запуски опасных ракет. К примеру, «Протоны» оставляют опасные токсичные выбросы. Военный космодром Плесецк не способен заменить Байконур из-за географического расположения. С казахстанского объекта легче вывести ракеты на геостационарную орбиту с большей нагрузкой. Российские космические власти создают новую пусковую площадку на Восточном, однако о сроках её готовности ничего не известно.





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