Почему Индия возвращает России «Чакру»

Аргументы Недели → ВПК 13+

9 июня 2021, 16:36

Индия досрочно возвращает России арендованную у неё на 10 лет многоцелевую атомную подводную лодку (АПЛ) «Чакра». В ВМФ России она называлась «Нерпа» К‑152. Срок её аренды истекает только весной будущего года. Что же случилось?



Специально для Индии планировалось достроить сразу два «зависших» заказа для ВМФ РФ. Одним была как раз та самая К‑152 «Нерпа», заложенная ещё в 1993 году. Достраивалась она специально под Индию, будучи замороженной на стапелях ещё в конце 90-х в высокой готовности. Проект назвали 971И, то есть «индийский» – изначально на корабль установили ряд систем, предназначенных только на экспорт. А некоторые так и не поставили из-за секретности.



«Чакру» ВМС Индии очень активно использовали. Ещё бы, этот корабль для любых потенциальных противников Нью-Дели являлся «абсолютным оружием». Пакистан, Китай да и США относятся к представителям этого проекта с большой опаской и уважением. «Даже одна такая лодка – это уже очень много», – говорят американские «партнёры». Обошлась аренда «Нерпы» Индии в 900 млн долларов.



Сейчас есть соглашение, по которому к 2025 г. в ВМС Индии поступит «Чакра-3». Но теперь аренда будет стоить 3 млрд долларов за 10 лет. Причём лодка будет не новой, а из находящихся в ремонте строевых. Её, конечно, тоже переоборудуют на экспорт. В итоге «Чакра-3» будет и старше, и дороже второй, но выбора у Индии нет.



А вот «Нерпу» К-152, которую сейчас ведут в Россию под индийским флагом, ждут ремонт, избавление от экспортных агрегатов и модернизация в течение нескольких лет, потому что служить ей ещё и служить.



Осталось ответить на вопрос – почему же Индия возвращает корабль раньше? Ряд блогеров в Индии сообщают, что индийские моряки в одном из походов «ушибли» атомарину то ли о дно или подводную скалу. То ли о какой-то корабль своего флота, после чего и возникли «технические проблемы». Очевидно, корабль на ходу и, вероятно, частично боеспособен, но его ремонт продлится до будущей весны, то есть до срока окончания аренды и возврата лодки нашей стране. Зачем Индии чинить корабль для России? Проще договориться о возврате раньше.



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