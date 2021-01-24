Россия приступила к разработке нового дальнего истребителя-перехватчика

Аргументы Недели → ВПК 13+

24 января 2021, 18:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В России начались научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по созданию нового истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия. Перспективный самолет заменит принятый на вооружение еще в 1981 году истребитель МиГ-31. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс».

«Проект Перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата (ПАК ДП) под условным обозначением «МиГ-412 находится на стадии опытно-конструкторских работ», — уточнили в госкорпорации «Ростех». Ранее, не далее, как в 2018 году президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что новый истребитель может заменить МиГ-31 к 2030 году.

Характеристики разработки пока не определены, но в перспективе будут зависеть от требований заказчика. Судя по задержкам в разработке Су-57, у создания нового МиГа будет очень, очень, очень долгая история.