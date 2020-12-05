Рогозин решил опустить на землю российскую космическую отрасль?

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5 декабря 2020, 16:23 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о малоизвестных оружейных разработках вверенной ему корпорации. На своей странице в Twitter он поместил сообщение с данными о новейшем стрелковом оружии. Об этом сообщает ТК «Царьград».

Дмитрий Рогозин представил малоизвестные оружейные разработки, сделанные в стенах госкорпорации Роскосмос. Ему видно неизвестна старая русская поговорка, что сапожник должен заниматься сапогами, а пирожник – пирогами. А он отвечает за развитие именно космической отрасли, а для создания стрелкового оружия у нас и так немало конструкторских бюро и производственных мощностей в Туле, в Ижевске и в других местах. На своей странице в Twitter 5 декабря глава Роскосмоса опубликовал видео презентации стрелкового оружия. Все представлено так, что данные образцы являются высшим достижением организации, которая должна заниматься космическими технологиями, которые на сотни порядков сложней любого самого совершенного производства стрелкового оружия.

Еще недавно руководитель Роскосмоса отметился в сочинении песен (так себе -качества), а теперь преуспел в другом. «Те, кто умеет создавать сложнейшие инженерные сооружения - космодромы, способен выполнить любой иной заказ. Но, наверное, мало кто знает, что Роскосмос производит и стрелковое оружие», - сообщил ошарашенным российским гражданам - Рогозин. Они-то, простаки, думали, что Роскосмосу положено заниматься космическими кораблями и освоением космического пространства, летать на Марс (да что там Марс, хотя бы на Луну).

А здесь создан просто шедевр на базе (уже существующего) пистолета-пулемета ПП-91 «Кедр», с громким названием «Капрал». Из всего, что оказалось в сети ясно, что главным "достижением" Рогозина стало уменьшение дальности стрельбы прототипа (то есть «Кедра») со 100м до 15 м в случае с шедевральной новинкой – ПП «Капрал». Помимо этих, по сути, никому не нужных «достижений» ведомство Рогозина увлеклось выпуском энергетического оборудования, медтехники, лифтового оборудования и многого другого. О чем сам Дмитрий Рогозин с гордостью сообщает в сети. Если человек так увлечен писанием песен, конструированием стрелкового оружия, производством ширпотреба, не было б лучше предоставить ему возможность заниматься этим профессионально, а руководство Роскосмосом доверить другому лицу, увлеченному именно космической тематикой. Только подвижник, болеющий за свое дело , не распыляющий свои силы на всякие мелочи, а отдающий их целенаправленно космической отрасти, сможет вновь поднять ее на ранее занимаемые нашей страной высоты.