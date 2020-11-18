Украину потряс новый конфликт двух ведомств: Минстратегпрома и Укроборонпрома

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18 ноября 2020, 18:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Государственной концерн «Укроборонпром» обратился к президенту, премьеру, секретарю СНБО и главе профильного комитета Верховной Рады с жалобой на Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности (Минстратегпром). Которое вопреки законодательству и стандартам управления госсобственностью с первого дня работы вмешивается в деятельность этого объединения оборонной промышленности в виде устных поручений и «многочисленных настояний», говорится в открытом обращении госконцерна. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс Украина».

В обращении указано: «В частности, систематически поступают требования и рекомендации по назначению посторонних лиц директорами предприятий-участников концерна, а именно компаний «Укрспецэкспорт», «Спецтехноэкспорт», «Укроборонсервис», «Киевский бронетанковый завод», «Киевский завод Радар», Ивано-Франковского котельно-сварочного завода и предприятий во Львовской области».

Поступают также настойчивые требования об увольнении сотрудников «Укроборонпрома», ответственных за безопасность, экспорт, связи с государственными органами власти и трансформацию. Госконцерн заявляет, что такие действия могут содержать признаки злоупотребления влиянием, конфликта интересов, приводящие к коррупционным рискам. Далее говорится, что функцию собственника по отношению к госконцерну может осуществлять только Кабинет министров Украины через соответствующий надзор и контроль со стороны наблюдательного совета, тогда как Минстратегпром выполняет лишь функцию формирования государственной политики и соответствующего регулирования в оборонно-промышленной отрасли.

В состав созданного в 2010 году «Укроборонпрома» в настоящее время входят около 112 предприятий украинского ОПК. В соответствии с принятым ВР в июне 2011 года законом, "Укроборонпром" совместно с правительством обеспечивает управление объектами госсобственности в ОПК.

Минстратегпром уже дважды выносил на правительственный комитет проект решения о передаче в сферу его управления шести предприятий «Укроборонпрома»: «Антонов», «Харьковское государственное авиационное производственное предприятие» (ХГАПП), «Завод 410 ГА», «Запорожское машиностроительное конструкторское бюро «Прогресс» им. Ивченко», «Харьковский машиностроительный завод «ФЭД» и «Харьковское агрегатное конструкторское бюро», однако наблюдательный совет госконцерна не согласовывал такую инициативу.

Кстати, с декоммунизацией, у «свидомых» явная недоработка аббревиатура «ФЭД» в наименовании «Харьковского машиностроительного завода» расшифровывается: Феликс Эдмундович Дзержинский. Но, это – так, к слову. Все, что происходит вокруг «Укроборонпрома», пронизано щупальцами коррупции. Этот концерн получает неплохие субсидии, один из немногих. В частности «Антонов» и «Мотор Сич» привлечены к строительству новых турецко-украинских дронов Байрактар Акинджи. Идет финансирование других разработок, которые проводятся в интересах иностранных заказчиков. Так что – кусок лакомый, поэтому за него разгорается нешуточная борьба.