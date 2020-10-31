Второй серийный Су-57 совершил свой первый полет

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31 октября 2020, 16:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Второй серийный самолет пятого поколения Су-57 сегодня совершил полет в небе над Комсомольском-на-Амуре и не разбился, об этом сообщают местные СМИ. Подчеркивается, что это испытание было запланировано на конец октября 2020 года. С удовлетворением отмечается: «Успели».

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) выполняет госконтракт на поставку 76-ти самолётов пятого поколения Су-57 для оснащения трех эскадрилий, трех авиационных полков Воздушно-космических сил России. Первый истребитель самолетостроители должны поставить в войска до конца текущего года.

Почему второй серийный Су-57 оказался первым? Напоминаем, что первый серийный Су-57 разбился 24 декабря прошлого года, после чего полёты этих истребителей были приостановлены больше чем на 10 месяцев.