Запад считает, что Тегеран может создать ядерное оружие уже через три месяца

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28 октября 2020, 13:26 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Иран начал строительство нового производства для сборки усовершенствованных центрифуг на своем ядерном объекте в Натанзе. Об этом сообщает американское новостное агентство «Ассошиэйтед Пресс» (АП).

Эта информация особо остро воспринята в США накануне президентских выборов. Ее используют СМИ в кампании против Дональда Трампа, отказавшегося от ядерной сделки с Ираном, и в пользу Джо Байдена, который выразил готовность вернуться к соглашению. Результат голосования, вероятно, решит, какой подход выберет Америка. Рост напряженности в отношениях между Ираном и США чуть не спровоцировал войну в начале года, отмечает «АП».



Рафаэль Гросси, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии, сообщил Associated Press во вторник, что его инспекторам было известно о строительстве. Он сказал, что Иран ранее проинформировал инспекторов МАГАТЭ, которые по-прежнему имеют доступ к объектам Ирана, несмотря на срыв ядерной сделки.

Иран теперь обогащает уран до 4,5%, и, согласно последнему докладу МАГАТЭ, его запасы составляют 2,32 тонны. Эксперты считают, что 1,15 тонны низкообогащенного урана достаточно для повторного обогащения до уровня оружейного качества с чистотой 90%.

Так называемое «срок прорыва» Ирана - время, необходимое ему для создания ядерного оружия, если он решит это сделать, - согласно нынешним оценкам, сократилось с одного года до всего лишь трех месяцев. Иран утверждает, что его ядерная программа преследует мирные цели, хотя западные страны опасаются, что Тегеран может использовать ее для создания атомного оружия.