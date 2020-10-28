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Запад считает, что Тегеран может создать ядерное оружие уже через три месяца

, 13:26 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Запад считает, что Тегеран может создать ядерное оружие уже через три месяца
Фото: соцсети

Иран начал строительство нового производства для сборки усовершенствованных центрифуг на своем ядерном объекте в Натанзе. Об этом сообщает американское новостное агентство «Ассошиэйтед Пресс» (АП).

Эта информация особо остро воспринята в США накануне президентских выборов. Ее используют СМИ в кампании против Дональда Трампа, отказавшегося от ядерной сделки с Ираном, и в пользу Джо Байдена, который выразил готовность вернуться к соглашению. Результат голосования, вероятно, решит, какой подход выберет Америка. Рост напряженности в отношениях между Ираном и США чуть не спровоцировал войну в начале года, отмечает «АП».

Рафаэль Гросси, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии, сообщил Associated Press во вторник, что его инспекторам было известно о строительстве. Он сказал, что Иран ранее проинформировал инспекторов МАГАТЭ, которые по-прежнему имеют доступ к объектам Ирана, несмотря на срыв ядерной сделки.
Иран теперь обогащает уран до 4,5%, и, согласно последнему докладу МАГАТЭ, его запасы составляют 2,32 тонны. Эксперты считают, что 1,15 тонны низкообогащенного урана достаточно для повторного обогащения до уровня оружейного качества с чистотой 90%.

Так называемое «срок прорыва» Ирана - время, необходимое ему для создания ядерного оружия, если он решит это сделать, - согласно нынешним оценкам, сократилось с одного года до всего лишь трех месяцев. Иран утверждает, что его ядерная программа преследует мирные цели, хотя западные страны опасаются, что Тегеран может использовать ее для создания атомного оружия.

Запад считает, что Тегеран может создать ядерное оружие уже через три месяца

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