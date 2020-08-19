Чем же всё-таки занимается Роскосмос, если его уже догоняет частная компания?

Аргументы Недели → ВПК 13+

19 августа 2020, 12:09 [ «Аргументы Недели» ]

Уже два года Рогозин чудит в «Роскосмосе». При этом свои фантазии начинает сравнивать с реально летающим аппаратом под названием Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска. Отзывается о новом американском корабле достаточно уничижительно.



«Роскосмос» готовится к покорению Луны. Завершается разработка единой космической программы страны до 2030 года, один из акцентов которой будет сделан на исследовании естественного спутника Земли с помощью автоматических космических станций и подготовке к пилотируемой лунной миссии». А что это на самом деле? Бумага. Которую долго и мучительно создавала целая толпа людей. Потом под эту красивую бумажку Рогозин будет просить выделить деньги.



В целом попытка получить достойное финансирование космических программ полезна для отрасли. Но сразу вспоминаются уголовные дела, возбуждённые по воровству на строительстве космодрома Восточный. То есть реальные дела у нас легко превращаются в прикрытие прибыльного для участвующих дела по освоению средств. Сможет ли Рогозин совладать с аппетитами «эффективных менеджеров»? Да и захочет ли сам играть не по правилам?



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