Минобороны Индии сокращает закупки вооружений за рубежом
9 августа 2020, 20:39[ «Аргументы Недели» ]
Стремясь простимулировать индийские ОПК военное ведомство Индии подготовило список из 101 позиции, на импорт которых будет наложено эмбарго. Это решение было объявлено министром обороны Раджнатхом Сингхом в Twitter в воскресенье, 9 августа.
Сингх сказал, что министерство обороны приняло решение ввести запрет на импорт 101 единицы вооружений, чтобы стимулировать отечественное производство оборонной продукции. В частности, было указано, что Индия отказывается от импорта артиллерийских орудий, штурмовых винтовок, корветов, сонарных систем, транспортных самолетов, легки ударных вертолетов, радаров и бронетранспортеров. Эмбарго на импорт планируется вводить постепенно в период с 2020 по 2024 год.
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