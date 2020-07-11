Египетские ВВС, ВМС и спецназ проводят межвидовые учения вдоль границ с Ливией

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11 июля 2020, 18:44 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

фото: соцсети

В субботу военно-морские и военно-воздушные силы Египта вместе со спецназом провели межвидовые широкомасштабные учения вдоль границы с Ливией.

Во время маневров подразделения Вооруженных сил Египта осуществили учебную десантную операцию при поддержке своих Военно-воздушных сил. Согласно заявлению командования египетской армии, эти учения осуществляются в рамках плановой боевой подготовки соединений и частей Вооруженных сил. В данный момент ведется масштабная проверка готовности войск, авиации и флота в рамках учений на одном из этапов «Решительность 2020» (Decisive 2020).

Представители Минобороны Египта объяснили журналистам, что «Маневры проходят на западной границе (Египта – «АН») с учетом быстрых изменений военной обстановки в регионе». Маневры Decisive 2020 на первом этапе начались с нанесения серии концентрированных воздушных ударов по командным пунктам вероятного противника с применением многоцелевых самолетов. Затем была проведена высадка парашютистов на берегу Рас-Шор. Группы кораблей провели учебные маневры на воде. Сухопутные подразделения отработали тактику боя в различных условиях, приближенных к боевым.

Эксперты считают, что данные учения являются серьезным предупреждением Анкаре, о намерениях Каира силой оружия заставить протурецкие военизированные формирования покинуть территорию Ливии. Ранее Анкаре неоднократно указывалось о недопустимость вмешательства в ливийский вооруженный конфликт. Каир решительно настроен противодействовать намерениям турецкого правительства.

Специалисты склоняются к мнению, что до открытой, полномасштабной войны между Турцией и Египтом дело не дойдет. Несмотря на качественное и количественное превосходство турецких Вооруженных сил над египетскими, у последних есть значительное преимущество в протяженности операционных линий. Кроме того, Турция рискует оказаться в таком состоянии, когда против нее консолидировано выступят страны Лиги арабских государств (ЛАГ), совокупные ресурсы которых намного превосходят турецкие экономические возможности, даже при финансовой поддержке Катара. Как бы то ни было, приближается «момент истины», когда Анкара должна будет принимать судьбоносное для себя решение. Дело в том, что даже ввязывание в прокси-войну, в которой на другой стороне выступит ЛАГ - для Анкары может обернуться серьезными проблемами. Тем более, что турецкие ВС уже ввязались в сирийский конфликт. Сейчас, по сути, Анкара пытается воевать на двух фронтах, при перспективе возникновения третьего – курдского, на собственной территории.