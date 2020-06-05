США нечего противопоставить современному российскому оружию

Аргументы Недели → ВПК 13+

5 июня 2020, 14:24 [ «Аргументы Недели» ]

Россия и Соединённые Штаты продолжают обсуждать вопрос подписания договора СНВ–3. Американцы особо обеспокоены появлением у Российской Федерации новых видов вооружения: ракетных комплексов, подводных лодок и мощного боевого лазера.



Официальные лица в США призывали Россию остановить производство современных межбаллистических ракет, которые не имеют аналогов в мире.

Американский военно-промышленный комплекс пока не может ничего противопоставить российским системам. Вашингтон признал отставание в создании высокопрочных материалов, использованных при производстве вооружения.



Перспективное оружие России позволяет усилить оборонный потенциал в короткие сроки. Учитывая данные аргументы, руководство США предлагает охватить Договором СНВ–3 все новинки российских военных инженеров.



В договор не может войти МБР «Сармат», так как она не принята на вооружение. То же самое относится к ракетному комплексу с управляемым боевым блоком «Авангард». В договоре вообще нет понятия оружия с таким управлением.



Российские эксперты считают, что Москве не стоит идти навстречу Вашингтону. Важно в первую очередь укреплять обороноспособность собственного государства и выступать за стабильность в мире.



