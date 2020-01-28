Израиль принял на вооружение световое оружие

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28 января 2020, 12:46 [ «Аргументы Недели» ]

В начале 2020 года в Министерстве обороны Израиля сообщили, что в армию государства поступило инновационное оружие. Речь идёт о современных стреляющих лазерах. Они поставлены в войска ПВО и ПРО.



Лазерное оружие находится на вооружении во многих развитых государствах. Лазерные лучи имеют большую скорость и уклониться от светового удара практически невозможно.



Лазерное оружие в Израиле было создано ещё в 2011 году, однако оно не могло поражать цели, находящиеся вблизи. Такое оружие нуждалось в дополнительных системах и доработках.



Создание новейшего оружия диктовалось необходимостью обеспечить короткий радиус поражающего действия. Несмотря на инновационность, использование лазерного оружия требует гораздо меньших затрат.



Лазерный луч способен уничтожать ракеты, миномётные снаряды, беспилотные летательные аппараты. Чтобы обнаружить цель, лазеру необходимо несколько секунд, в то время как другим средствами защиты и поражения потребуются минуты. Препятствием для лазера является лишь задымление и некоторые атмосферные условия.



Световое оружие сможет уничтожать ракеты системы «Град», которые попали к боевикам. Израиль намерен устанавливать лазерное оружие в дальнейшем на авиацию и бронетехнику.



