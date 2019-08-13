Зачем Федю отправили в Космос?

Зачем вместо сверхтяжелой ракеты, которая позарез нужна для обороны страны, в Роскосмосе сделали загадочного робота Федю, который стреляет по-македонски с обеих рук? Зачем робот убийца на МКС?



Об этом на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ рассказал экс-руководитель РКК «Энергия», крупнейший специалист в механике и робототехнике, руководитель производства космических ракет для пилотируемых полетов, доктор технических наук Виталий Александрович Лапота.



"Космическая робототехника на международной космической станции нужна для внекорабельной деятельности. Для внутрикорабельной деятельности у нас организована достаточно мощная система управления - как автономно, так и с Земли, и я не знаю, что человекоподобному роботу нужно делать на международной космической станции. Если ставится задача просто испытать систему управления робота, изготовленную на отечественной компонентной базе, я это еще понимаю", - рассказал Лапота.



А что робот Федя может делать профессионально? Те, кто занимается робототехникой, с улыбкой воспринимают это. Может быть этот Федя будет подсматривать за американцами на МКС?



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