Обнародовано предсказание о конце света в сентябре 2020 года из-за падения астероида

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13 августа 2020, 13:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tolknews.ru

Планета Земля, pixabay.com

К Земле приближается астроид огромных размеров, столкновение планеты с данным небесным телом приведет к концу света в сентябре 2020 года. С соответствующим предсказанием выступили некоторое время назад конспирологи.

Как пишет интернет-ресурс tolknews.ru, сторонники теории заговора полагают, что о нависшей над человечеством космической угрозе знают в НАСА. Согласно точке зрения авторов прогноза о конце света, сначала сотрудники американского агентства ожидали падение астероида в апреле. Затем сроки были передвинуты на первый осенний месяц.

Ранее сообщалось, что в сеть выложили «пророчество Матроны Московской» для России на 2021 год.