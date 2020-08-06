Зарубежные исследователи назвали самый реальный сценарий возможного конца света

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6 августа 2020, 15:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Народные новости»

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Ученые, работающие в Кембриджском университете, обозначили наиболее правдоподобные причины возможного уничтожения Земли и человечества. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах российских интернет-СМИ.

Издание «Народные новости» пишет, что специалисты сочли самым реальным сценарием вероятного конца света войну с применением ядерного оружия. При этом исследователи не рассказали, когда может начаться данный конфликт, говорится в процитированной публикации.

Среди других предполагаемых вариантов апокалипсиса ученые назвали распространение вирусов, которые, как предполагается, разрабатываются в биотехнологических лабораториях.

Ранее появилось сообщение, согласно которому истребители МиГ-29 уничтожили зенитные ракетные комплексы производства США в Ливии.