Выложено «пророчество Матроны Московской» о «тяжелых испытаниях» для России в 2021-м

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13 августа 2020, 12:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Интерьер храма Матроны Московской в столице России, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

России в 2021 году придется столкнуться с «тяжелыми испытаниями». Об этом говорится в приписываемом Матроне Московской предсказании, которое разместили некоторое время назад в отечественной блогосфере.

Как утверждает автор канала «Всепророк» в «Яндекс. Дзен», святая РПЦ якобы спрогнозировала, что страну в 2021-м ждут трудности, связанные с политической и экономической сферами. Россияне смогут справиться с выпавшими на их долю бедствиями, если снова обратятся к Богу. В этом случае после 2024 года начнется эра процветания России, говорится в процитированной публикации.

Ранее сообщалось, что астролог с Украины Влад Росс предсказал революцию в Белоруссии.