Ученик Павла Глобы предсказал революцию в Белоруссии и свержение Лукашенко

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12 августа 2020, 08:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Царьград»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потеряет власть после выборов главы государства, состоявшихся в бывшей советской республике 9 августа. С соответствующим пророчеством выступил некоторое время назад Влад Росс, астролог с Украины.

Как поведал предсказатель журналистам, для голосования в Белоруссии выбрали крайне неблагоприятную дату с точки зрения сочетания планет. По словам Росса, который является учеником астролога Павла Глобы, после выборов в стране начнется революция. Лукашенко будет свергнут народом, отметил автор прогноза.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в СМИ вспомнили пророчество экстрасенса Гунхильды Смелхус о ядерной войне на территории Европы.