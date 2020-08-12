Ученик Павла Глобы предсказал революцию в Белоруссии и свержение Лукашенко
12 августа 2020, 08:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Царьград»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потеряет власть после выборов главы государства, состоявшихся в бывшей советской республике 9 августа. С соответствующим пророчеством выступил некоторое время назад Влад Росс, астролог с Украины.
Как поведал предсказатель журналистам, для голосования в Белоруссии выбрали крайне неблагоприятную дату с точки зрения сочетания планет. По словам Росса, который является учеником астролога Павла Глобы, после выборов в стране начнется революция. Лукашенко будет свергнут народом, отметил автор прогноза.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в СМИ вспомнили пророчество экстрасенса Гунхильды Смелхус о ядерной войне на территории Европы.
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